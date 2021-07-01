Nissan построит первый электромобильный хаб в Британии и новый кроссовер: детали

Nissan построит первый электромобильный хаб в Британии и новый кроссовер: детали

Завод в Великобритании обеспечит ежегодное производство 100 тысяч единиц электромобилей Nissan.

Компания Nissan 1 июля объявила о планах строительства первой в Великобритании огромной фабрики по производству аккумуляторов, где планируется производить новый электромобиль. Свести огромный комплекс EV36Zero должны в британском городе Сандерленд.

Об этом пишет Yahoo News.

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Согласно имеющейся информации, запуск проекта требует инвестиций в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов, эту сумму вкладывают сам Nissan, компания Envision AESC, партнеры по поставкам батарей для электромобилей и власти Сандерленда, где будет работать предприятие полного цикла.

"Это знаменательный день для Nissan, наших партнеров, Великобритании и автомобильной промышленности в целом", — сказал главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта на открытии проекта EV36Zero в Сандерленде.

Кроме того, проект создаст 6200 новых рабочих мест как на самом заводе, так и у поставщиков на территории Британии. В частности, 909 в Nissan и 750 в фирме Envision AESC.

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Отмечается, что завод по производству аккумуляторов обеспечит ежегодное производство 100 тысяч электромобилей Nissan в год. Во время презентации нового завода в компании анонсировали, что работают над запуском производства нового электрического кроссовера. Из Великобритании новая модель будет экспортироваться на европейские рынки.

"Это огромный шаг вперед в нашем стремлении вывести Великобританию на передний план в мировой гонке электромобилей. Автомобили, произведенные на этом заводе с использованием аккумуляторов, созданных на первом в Британии крупномасштабном заводе, будут играть огромную роль в переходе от бензиновых и дизельных автомобилей", — сказал Кваси Квартенг, госсекретарь по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны.

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Следует заметить, что Nissan запустил производство в Сандерленде в июле 1986 года. Сейчас там создают Nissan Qashqai, Juke и Leaf, большая часть которых (70%) экспортируется в Европу, 20% продается в Великобритании и еще 10% экспортируется на рынки во всем мире от Южной Америки до Австралии и от Северной Европы до Южной Африки.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan Magnite вызвал большой спрос на рынке.

Будет доступен Nissan Magnite на украинском рынке пока неизвестно. Сейчас доступным кроссовером компании Nissan в Украине Qashqai. Цены на модель начинаются от 534 890 грн.

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