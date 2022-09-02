Nissan приостановил выпуск самого популярного среди украинцев электромобиля

Японская компания Nissan приняла решение приостановить выпуск электрокара Leaf, сходящего с конвейера с 2010 года.

Как говорится в официальном заявлении производителя, принимать новые заказы перестанут с 22 сентября . Сроки действия запрета не уточняются.

Причинами такого решения называют проблемы со снабжением компонентов и необходимость пересмотра стоимости модели в связи с ростом цен на сырье. Каким будет новый ценник Nissan Leaf, сложно предположить.

Несколько дней назад Volkswagen объявили об увеличении стоимости еще невыпущенного электромобиля ID.2 на 5 000 евро до 25 000 евро. Не исключено, что этот ценник не окончательный. На рынке Volkswagen ID.2 появится не раньше 2025 года, а через три года многое может измениться.

Ранее рассказывалось о том, что Nissan Leaf получил обновление и прибавил в стоимости. Как известно, самый популярный электромобиль в Украину чаще всего привозят из США и именно на американском рынке объявили новые прайсы на модель 2023 года.

Добавим, что Nissan Leaf стал самым популярным электрокаром на рынке "зеленых" машин в Украине по итогам июня.

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