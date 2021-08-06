Nissan за четыре месяца распродал все спорткары в эксклюзивной версии

Nissan за четыре месяца распродал все спорткары в эксклюзивной версии

Всего было выпущено 300 подобных экземпляров.

Компания Nissan за четыре месяца сумела распродать все спорткары GT-R Nismo.

Об этом сообщает Carscoops.

Отметим, что в апреле стартовала реализация этой модели, которая была изготовлена в количестве 300 экземпляров, а уже в начале августа все эти автомобили нашли своих владельцев.

От других представителей семейства версия Nismo отличается целым рядом эксклюзивных деталей. В частности, автомобиль получил особую темно-серую окраску кузова под названием Nismo Stealth Gray, которая напоминает цвет дорожного покрытия треков. Кроме того, капот изготовлен из некрашеного карбонового волокна, что не только стильно выглядит, но и позволяет снизить массу машины.

GT-R Nismo оснащен 3,8-литровым V6 с двумя турбинами от гоночного болида GT3. Этот мотор развивает мощность 600 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а реализовать потенциал силового агрегата помогает система полного привода. Интересно, что каждый двигатель для машины собирается вручную мастером высшей категории, а его автограф гравируется на специальной плакетке, расположенной под капотом.

carscoops.com

В числе других особенностей GT-R Nismo 2022 модельного года — тормоза Brembo с роторами диаметром 410 миллиметров спереди и 390 сзади, которые автопроизводитель называет самыми большими в истории японских спорткаров. Дополняют внешний вид 20-дюймовые кованые диски Rays с красными акцентами, которые также украшают аэродинамический обвес автомобиля, корпуса зеркал, воздуховоды в нижней части переднего бампера и заднего диффузора.

Уточняется, что при оформлении заказов 99 процентов клиентов выбрали GT-R Nismo Special Edition и 50 процентов остановили свой выбор на фирменном сером цвете кузова Nismo Stealthy Grey. Стоимость Nissan GT-R Nismo — более 200 тысяч долларов.

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