Низкий уровень горючего: простой подсчет позволит узнать точный запас хода

Простая формула позволит узнать точный запас хода при низком уровне горючего. / © pixabay.com

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Обычно автомобилисты узнают об ориентировочном запасе хода с помощью бортового компьютера в машине. Однако оно не всегда доступно или не совсем точно отражает реальное состояние. Так что водители могут ориентироваться на простое правило.

О лайфгаке рассказали специалисты издания mmr.

Как узнать точный запас хода при низком уровне горючего — простой лайфгак для водителей.

Лампочка уровня топлива обычно загорается, когда в баке автомобиля остается примерно 10% топлива.

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Например, если топливный бак имеет объем 50 литров, то при включении индикатора в нем еще около 5 литров. Зная средний расход топлива, например, 6 л/100 км, можно подсчитать, что остатка хватит примерно на 80 км. Это позволяет понять, сколько времени осталось на поиск заправки», — объясняют водители.

В то же время отметим, что постоянно путешествовать с пустым баком не стоит.

Топливный насос, обычно расположенный в баке, охлаждается и смещается именно горючим. При низком уровне жидкости он может перегреваться. А при плохом смазке давать стружку, что в результате приведет к поломке.

Более того, на дне бака со временем накапливаются осадки и частицы грязи. При низком уровне топлива они могут попасть в топливный фильтр или даже в систему подачи топлива к двигателю, что влечет за собой дополнительные риски для технического состояния авто.

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Напомним, автоматическая коробка передач удобна, но требует внимания. Если автомобиль не реагирует на газ или выдает подозрительные звуки, не пропустите этот тревожный сигнал.

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