Новая схема краж авто: как яйцо на стекле становится ловушкой

Обычная, на первый взгляд, проделка с размазанным яйцом на лобовом стекле может обернуться настоящим ужасом для водителя. То, что многие считают хулиганством, на самом деле тщательно продуманной ловушкой преступников. Эксперты и полиция предостерегают: этот простой трюк становится все более популярны среди злоумышленников.

Об этом пишет Твоя машина.

Как работает схема

Преступники действуют просто и эффективно. Они ждут, пока водитель сядет в авто и заведет мотор. В этот момент на стекло летит несколько яиц. Первой реакцией водителя есть желание включить дворники. Однако смесь белка и желтка не смывается, а наоборот — превращается в клейкую, липкую пленку, которая значительно ухудшает видимость.

В состоянии стресса, когда осмотр дороги полностью заблокирован, водитель часто совершает типичную ошибку: выходит из машины, чтобы вытереть стекло руками. В этот момент воры и начинают действовать. Они быстро забирают оставленные на сиденье ценные вещи — сумку, ноутбук, документы, а иногда даже ключи от квартиры. Если дверь осталась открытой, а двигатель работает, риск угона авто возрастает многократно.

Советы экспертов

Автоэксперт одной из страховых компаний Олег К. отмечает: «Под давлением стресса водители думают о грязь на стекле, а не о том, что дверь открыта. Этим и пользуются воры».

Чтобы не стать жертвой, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил.

Не торопитесь выходить. Если на стекле появилось яйцо, прежде всего заглушите мотор и заперейте дверь изнутри.

Продолжайте движение. Лучшее, что вы можете сделать, — это поехать дальше, даже если обзор частично усложнен. Двигайтесь к безопасному месту или ближайшей автомойке.

Подобные случаи уже фиксировались в европейских городах. К примеру, в Мадриде водитель оставил автомобиль на минуту, чтобы вытереть стекло, и мгновенно потерял рюкзак с важными документами. Полиция призывает: любая мелочь, отвлекающая водителя у машины, может быть частью продуманного сценария. Главное правило — не оставлять авто открытым даже на несколько секунд.

