Новая Skoda Fabia, которая доступна в Украине, получила пять звезд в краш-тестах за безопасность

Новая Skoda Fabia, которая доступна в Украине, получила пять звезд в краш-тестах за безопасность

Модель набрала 78%, что является отличным показателем.

Как известно, в начале мая 2021 года была официально представлена Skoda Fabia четвертого поколения.

По информации пресс-службы чешского автопроизводителя, специалисты теперь решили проверить на безопасность рестайлинговый вариант этой модели.

Выяснилось, что обновленная версия Skoda Fabia является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Модель набрала 78% возможных баллов в испытаниях Euro NCAP, критерии оценки которых в 2020 году стали еще более жесткими.

Кроме того, автомобиль получил 85% максимальных баллов за защиту взрослых и 81% за безопасность детей, особенно хорошо представив себя в этих двух испытаниях.

"Пять звезд новой Škoda Fabia в тесте Euro NCAP подтверждают нашу твердую приверженность безопасности клиентов и всех участников дорожного движения. Мы гордимся тем, что с 2008 года каждый новый автомобиль Škoda получает самую высокую оценку при запуске на рынок. Fabia стала второй моделью, которая сделала это после введения более строгих условий испытаний. Перейдя на модульную платформу MQB-A0, теперь для Fabia мы можем предложить многочисленные функции безопасности и вспомогательные системы для автомобилей более высоких категорий, еще более повысив безопасность этой популярной модели", — сказал Йоханнес Нефт, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за техническое развитие.

Новая Škoda Fabia может оснащаться девятью подушками безопасности и подушкой безопасности для водительских коленей, а задние боковые подушки безопасности впервые в этой серии доступны как опция. Крепеж ISOFIX и Top Tether для надежной установки детских сидений входят в стандартную комплектацию крайних задних сидений и доступны как опция для сидения переднего пассажира.

Новая Skoda Fabia создана на основе модульной платформы MQB-A0 концерна Volkswagen, благодаря чему новинка стала больше по сравнению со своей предшественницей и предлагает теперь еще больше свободного пространства для пассажиров. Дизели Fabia потеряла еще в 2018 году, потому и в арсенале новой модели есть только бензиновые двигатели серии Evo. Это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI (65 или 80 л.с.), турботройка 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также турбочетверка 1.5 TSI мощностью 150 л.с. с системой отключения половины цилиндров

В Украине стоимость обновленной Skoda Fabia начинается от 407 050 грн .

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