Новая Skoda Fabia может преодолеть более 900 км на одном баке, она должна появиться в Украине

Новая Skoda Fabia может преодолеть более 900 км на одном баке, она должна появиться в Украине

У нас ее нужно ждать в конце 2021 года.

Появились новые подробности относительно обновленной версии Skoda Fabia.

Отметим, что четвертое поколение этой модели был официально представлено в начале мая.

Как сообщает Carscoops, ссылаясь на слова разработчиков, оптимизированная конструкция и эффективный мотор позволят рестайлинговому варианта этого автомобиля преодолевать расстояние более чем в 900 км на одном баке.

Так, модель будет оснащаться пятью силовыми агрегатами от VW Group последнего поколения EVO, соответствующие нормам выбросов Euro 6d. Стоит отметить, что большинство моторов и коробок будут создаваться в Чехии.

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Дизели Fabia потеряла еще в 2018 году, поэтому и в арсенале новой модели есть только бензиновые двигатели. Это трехцилиндровый атмосферник 1.0 MPI (65 или 80 л.с.), турботройка 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также турбочетверка 1.5 TSI мощностью 150 л.с. с системой отключения половины цилиндров.

Все трёхцилиндровые двигатели мощностью до 100 сил агрегатируются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Хэтчбеки с 110-сильным мотором имеют шестиступенчатую "механику" или семиступенчатый "робот" DSG, а 150-сильная топ-версия оснащена трансмиссией DSG по умолчанию. Самая мощная Fabia может разогнаться до "сотни" за 7,9 с и набрать максимальные 225 км/ч.

Цена на обновленную версию Skoda Fabia составит от 17 160 до 21 610 евро. На европейском рынке новые хэтчбеки Skoda Fabia появятся уже этим летом. На сегодняшний день компания произвела более 4,5 млн Fabia всех поколений. Что касается Украины, то у нас рестайлинговый вариант должен появиться в конце 2021 года.

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