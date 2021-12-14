Новинку от Tesla поймали во время теста на фабрике в Неваде

Новинку от Tesla поймали во время теста на фабрике в Неваде

Tesla Semi тестируется на территории Гигафабрики 1.

Премьерный показ грузовика Tesla Semi был проведен еще в 2017 году. Запустить производство новинки должны были еще в 2019 году, но начало постоянно откладывалось. Запуск конвейера планируется на 2023 год.

И недавно, на Youtube-канале Sawyer Merritt появилось видео, на котором новый грузовик проходит испытание в Неваде на Гигафабрике 1.

По предварительным данным именно на этой фабрике уже началось малосерийное производство Tesla Semi. Речь идет о небольшой партии грузовиков для компании PepsiCo, которую они ожидают получить до конца текущего года.

На видео мы можем увидеть, что машина действительно ездит. Она без проблем разгоняется и тормозит. Также, видно, что Tesla Semi маневрирует гораздо лучше, чем традиционные грузовики.

На презентации Илон Маск рассказывал, что тягач на одном заряде сможет проехать 800 километров. Чтобы добиться столь безумных результатов, нужно было значительно улучшить современные технологии оптимизации и модернизировать аккумуляторы. Но прошло уже 4 года и инженерия все время развивалась, так что теперь производитель заявляет, что Tesla Semi сможет проехать на заряженной батарее 1000 километров, что очень серьезный показатель для такой гигантской машины.

Относительно скорости, здесь тоже все неплохо. Ожидается, что Tesla Semi получит 4 электромотора. Благодаря им, грузовик до первой сотни будет разгоняться за рекордные 5 секунд.

Напомним, что недавно был замечен на треке электропикап Tesla Cybertruck.