Новое лого и 600 км запас хода: Skoda представила флагманский электрокроссовер (фото, видео)

Так, концепт-кар Skoda Vision 7S – предвестник большого семейного электрокроссовера.

О представлении этой модели говорится на официальном сайте Skoda.

Электромобиль Skoda Vision 7S представляет новый стиль бренда, который называется Modern Solid. Дизайн получился сдержанным и даже минималистичным – с тоненькой диодной оптикой и выраженным пластиковым обвесом. Вентиляционные щели спереди и сзади призваны охлаждать силовую установку и тормоза. Двери выполнены распашными, а зеркала заднего вида заменены камерами.

Фото: skoda-storyboard.com

В салоне руль приплюснут сверху и снизу, показания приборов выводятся на узкий дисплей и проектируются на лобовое стекло. Большой 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы выполнен вращающимся. В обработке использованы материалы, полученные путём вторичной переработки. Внутри предусмотрены магнитные крепления для разных гаджетов. Кроссовер Skoda Vision 7S отличается нетипичной посадочной формулой 6+1, то есть у него шесть полноценных сидений и детское кресло на центральной консоли – в безопасном месте салона при ДТП. Водитель может ухаживать за детьми на третьем ряду с помощью специальной камеры. Для водителя и пассажиров предусмотрен специальный режим Relax – он активируется только, когда автомобиль стоит. В этом случае руль и передняя панель сдвигаются вперед и освобождают больше места, а кресла первого и второго ряда можно разложить.

Фото: skoda-storyboard.com

"С Vision 7S мы предлагаем конкретный взгляд на совершенно новую модель Škoda, которая расширит наше портфолио продуктов и нашу клиентскую базу. Таким образом, мы значительно ускоряем наше наступление на электромобильность – к 2026 году мы собираемся выпустить три новых чисто электрических модели", — сказал председатель совета директоров Škoda Клаус Зеллмер.

Внешний вид Škoda Vision 7S скрывает модульную технологию с аккумулятором емкостью 89 кВт/ч, обеспечивающий автомобилю запас хода более 600 километров на одной зарядке по циклу WLTP. Сама зарядка также может быть очень быстрой с максимальной поддерживаемой зарядной мощностью чуть менее 200 кВт. Электромобиль на модульной платформе MEB является первым, кто получил совершенно новый язык дизайна, который станет визитной карточкой будущих автомобилей Škoda.

Пока это концепт-кар, но в 2026 году он станет серийной моделью – флагманским электрокроссовером чешской марки.

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