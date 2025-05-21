Новое оружие против угонщиков: как фольга защищает ваш автомобиль

Фольга / © Freepik

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С появлением новых технологий, которые используют преступники для угона автомобилей, водители вынуждены искать нестандартные методы защиты своих транспортных средств.

Кроме традиционных сигнализаций и автоматических замков, в Сети распространился странный, но, по утверждениям многих, эффективный лайфхак: обертывание ключей от автомобиля обычной алюминиевой фольгой. Этот вирусный трюк стал ответом на новые методы угона, которые используют злоумышленники.

Об этом пишет "Автопилот".

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Принцип действия этого необычного метода достаточно прост. Фольга действует как барьер, который блокирует электромагнитные волны, излучаемые бесконтактными ключами. Это мешает ворам использовать специальные антенны для перехвата сигнала ключа, который является решающим для связи между автомобилем и ключом без необходимости физического контакта.

Ранее преступники, как правило, прибегали к физическому проникновению, например, разбивая окна автомобилей. Однако с развитием технологий злоумышленники начали использовать усилители сигнала дистанционного управления, что позволяет им не только открыть автомобиль, но и завести его без применения силы, значительно упрощая кражу.

Напомним, в Украине начали действовать обновленные правила обязательного техосмотра.