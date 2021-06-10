Новое поколение седана Mercedes-Benz, который продается в Украине, провалило "лосиный тест": видео

Модель представили в начале сентября 2020 года.

Испанские специалисты решили устроить "лосиный тест" для обновленной версии седана Mercedes-Benz S-Class.

Как известно, новое поколение этой модели автомобильный мир увидел в начале сентября 2020 года. Она получила полностью новый кузов и интерьер, полноуправляемое шасси и широкий набор электронных систем, которые следят за жестами, взглядом и поворотом головы водителя. Дизайн передней части новинки определили новая решетка радиатора и фары, которые стали более плоскими.

Отметим, для того, чтобы пройти так называемый "лосиный тест", имитирующий дорожную ситуацию, когда водитель уклоняется от препятствия и возвращается обратно на свою полосу, автомобилю необходимо совершить маневр на скорости в 77 километров в час. Впрочем, с этой задачей премиальный седан не справился.

Так, во время испытаний была использована дизельная версия Mercedes-Benz S 400. Этот седан оборудован стандартной пневматической подвеской Airmatic. Эксперты решили не устраивать "раскатку", сразу попытавшись преодолеть трассу на скорости в 77 километров в час. Однако автомобиль не сумел вернуться в коридор из конусов, в связи с чем, провалил испытания.

Перед следующей попыткой эксперты выбрали режим движения Sport+, в котором подвеску S-класса занизили на 17 миллиметров, сделав ее жестче. Кроме того, эта опция позволила улучшить рулевое управление. В таких настройках седан успешно справился с перестроениями на скорости 74 километра в час. Однако следующая же попытка на скорости 76 километров в час оказалась неудачной — седан сбил пару конусов.

В результате испытаний представительский седан так и не смог успешно выполнить "лосиный тест". Несмотря на это, специалисты отметили предсказуемое поведение, адекватные реакции и грамотное вмешательство системы стабилизации во время маневров автомобиля.

Ранее рассказывалось о том, что Mercedes-Benz представил в Украине новое поколение S-Class.

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