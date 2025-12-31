Новогодние поездки авто: что водителям обязательно проверить перед зимней дорогой

Зимняя поездка / © unsplash.com

В период новогодних праздников на украинских дорогах существенно растет трафик. При этом увеличивается и количество полицейских патрулей, особенно на направлениях к популярным курортам. В Главном сервисном центре МВД призывают водителей заранее проверить силу всех документов, чтобы праздники не были испорчены штрафами.

Об этом пишет «Auto 24».

Один из главных советов для тех, кто планирует путешествие в горы или отдаленные регионы, — не полагаться исключительно на электронные документы в приложении «Действие». Специфика горной местности и некоторых участков трасс заключается в нестабильном покрытии мобильного интернета.

При отсутствии связи цифровые документы могут просто не загрузиться при проверке полицией. Поэтому водителям настоятельно рекомендуют иметь при себе физические оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Важный нюанс касается срока действия водительского удостоверения.

В Украине: если документ просрочен, он все равно считается действительным до конца действия военного положения. Управление авто с таким удостоверением не является нарушением закона.

За рубежом ситуация противоположная. Иностранные юрисдикции могут не признавать просроченные украинские документы. Поэтому перед выездом за пределы Украины следует убедиться, что срок действия прав актуален.

Зимний период — это время повышенной аварийности из-за гололедицы и плохой видимости. Проверка наличия действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (автогражданки) критически важна. Это единственный способ избежать значительных финансовых потерь при ДТП.

Для тех, кто отправляется на праздники в Европу, следует помнить о «Зеленой карте» и особенностях международного законодательства. Некоторые страны согласно Женевской конвенции 1949 года не признают украинское национальное удостоверение. В таком случае необходимо оформить Международное водительское удостоверение. Эта услуга предоставляется сервисными центрами МВД, срок изготовления составляет до пяти рабочих дней.

Напомним, новогодние застолья с алкоголем могут представлять опасность для водителей даже на следующее утро. Эксперты по вождению предупреждают, что алкоголь остается в организме дольше, чем кажется, а кофе, холодный душ или еда не ускоряют его выведение.

Даже небольшие дозы могут ухудшать реакцию и концентрацию, а риск ДТП после праздников увеличивается именно в первой половине дня. Специалисты советуют воздержаться от вождения, если накануне было употребление алкоголя.