Новые кроссоверы Haval появились на украинском рынке: чем интересен модельный ряд

В этом году на рынке Украины появится первый электрифицированный автомобиль от Great Wall

Модельный ряд Haval в Украине вскоре пополнится на несколько новых авто – Haval Dargo, гибрид Haval H6 HEV и H6 спорт-купе.

Новинки уже представили в Киеве. Маркетологи уверены, что эти авто должны увеличить украинские продажи бренда в два раза. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вместе с автомобилями, компания представляет и обновленные функции, которые ранее не были доступны клиентам. Например, в качестве опции к внедорожникам можно добавить систему автономного вождения второго уровня, за достаточно бюджетный ценник. Итак, машины Haval стали более конкурентоспособными.

Один из самых популярных кроссоверов на китайском рынке – Haval Dargo. Этот автомобиль создан для бездорожья. Он имеет систему полного привода с электрической блокировкой дифференциала, большой клиренс 200 мм и интеллектуальную систему помощи при разном типе покрытия. Под капотом у него турбированный двигатель – на 2 литра, который выдает 192 лошадиные силы мощности. За такой автомобиль придется заплатить около одного миллиона гривен.

Далее – Haval H6 2022, получивший версию купе. Она имеет более покатую крышу и измененный дизайн передней части. Характеристики новинки пока держат в тайне, но на других рынках, такое авто компонуется турбированным двигателем на 204 лошадиные силы. В продажу он поступит во второй половине 2022 года.

Ну и самый интересный автомобиль – гибридный Haval H6 HEV. Этот автомобиль станет первым электрифицированным автомобилем от Great Wall в Украине. Он имеет небольшой турбированный двигатель – на 1.5 литра, который вместе с электромотором выдает 243 лошадиные силы. При этом расход топлива очень демократичный – 5.2 л/100 км. Также у автомобиля есть много интересных опций, которые обязательно понравятся новому владельцу. Стоить он будет чуть больше одного миллиона гривен.

Напомним, что недавно китайский автопроизводитель, представленный в Украине, презентовал новый компактный кроссовер.