Новые правила аварийной остановки: что обязательно иметь в авто и как избежать штрафа

Сигнальная лампа V-16. Фото: herodriver.es

В Испании вступает в силу масштабное обновление правил дорожного движения: с января 2026 года все автомобили, зарегистрированные в стране, должны иметь сигнальный маячок V-16. Это устройство окончательно заменяет аварийный треугольник. За отсутствие лампы водителю грозит штраф до 200 евро.

Об этом сообщило издание Interia Motoryzacja.

Испанская дирекция по безопасности дорожного движения объясняет: новый стандарт введен для того, чтобы водителям больше не приходилось выходить на проезжую часть во время поломки или аварийной остановки. Фонарь V-16 устанавливается на крышу из салона и дает круговой мигающий свет, заметный издалека.

Классический треугольник вынуждает водителя идти по обочине или дороге под движение транспорта — это одна из причин роста количества ДТП во время аварийных остановок. Новый маячок устраняет этот риск: достаточно поставить его на крышу авто и включить.

Устройство не только сигнализирует светом, благодаря модулю геолокации оно передает точные координаты автомобиля в облачную систему DGT 3.0. Это дает спасательным службам и операторам дорожного движения возможность мгновенно видеть место остановки и реагировать быстрее.

Обязательное требование касается всех авто, фургонов и грузовиков, зарегистрированных в Испании. Мотоциклисты могут пользоваться V-16 добровольно. За отсутствие устройства предусмотрены штрафы от 80 до 200 евро.

Польская обсерватория безопасности дорожного движения сообщает, что новые правила привлекли внимание Европарламента. В Брюсселе уже рассматривают возможность рекомендованных изменений для всех стран ЕС. Если проект поддержат, V-16 может стать стандартом и в других государствах, в том числе Польше.

Напомним, пока украинские водители активно дискутируют, сколько минут нужно для «правильного старта», в большинстве государств ЕС длительная работа двигателя в запаркованной машине может стоить штрафа.