Новые правила для украинских водителей ввели в одной из стран ЕС

В Чехии владельцев авто с украинской регистрацией ждут заметные нововведения. Министерство транспорта этой страны разработало законодательные изменения, которые предусматривают поэтапный переход транспорта на украинских номерах к чешской системе регистрации.

Об этом сообщает Czechia online.

Изменения для владельцев авто с украинскими номерами в Чехии

Согласно предложенным изменениям, владельцы транспортных средств с украинской регистрацией смогут добровольно внести свои автомобили в чешский Реестр дорожных транспортных средств. Однако впоследствии эта процедура станет обязательной.

После прохождения регистрации такие автомобили будут подпадать под те же правила и требования, что и транспорт с чешской регистрацией.

В частности, владельцы машин будут обязаны:

зарегистрировать транспортное средство в чешском реестре;

проходить обязательный технический осмотр (STK);

соблюдать требования по контролю уровня выбросов;

выполнять другие требования, установленные для автомобилей, зарегистрированных в Чехии.

В Министерстве транспорта отмечают, что введение новых правил призвано обеспечить равные условия для всех участников дорожного движения. Кроме того, планируется прекращение работы отдельной системы учета украинского транспорта IS UA, которая сейчас функционирует параллельно с основным реестром.

Когда заработают изменения для украинских водителей в Чехии?

В случае одобрения законопроекта парламентом переходный период продлится в течение 2027 года. В это время владельцы автомобилей с украинской регистрацией смогут добровольно пройти процедуру оформления по новым правилам. С 1 января 2028 года регистрация такого транспорта в чешском реестре станет обязательной.

В то же время уже сейчас те, кто использует автомобили с украинскими номерами на территории Чехии, должны вносить их в специальную базу учета украинских транспортных средств. Это требование действует с 2024 года.

По замыслу чешского правительства, нововведения должны усилить контроль за техническим состоянием автомобилей и упростить процесс администрирования транспортных средств, которые длительное время находятся в стране.

К слову, во многих польских городах (в частности Варшаве, Кракове, Люблине и других) теоретический экзамен на водительские права теперь доступен на украинском языке, хотя практический до сих пор проводится на польском с возможным привлечением переводчика. Для получения прав нужно подтвердить проживание в Польше от 185 дней, оформить профиль кандидата (PKK) через медицинский осмотр и подачу документов, а после успешных экзаменов оплатить сбор в 100 злотых.

