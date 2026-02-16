Новые правила для водителей: где возрастет минимальная скорость

США изменяют правила дорожного движения / © pixabay.com

Реклама

В штате Джорджия (США) законодатели рассматривают инициативу повысить минимально допустимую скорость движения на автомагистралях. Цель — уменьшить аварийность и улучшить транспортный поток, ведь слишком медленные автомобили, по данным властей, создают опасные ситуации на дорогах.

Об этом идет речь на wheel-news.

Что предлагают изменить

Минимальная скорость на автомагистралях штата составляет 40 миль в час (примерно 64 км/ч). В то же время максимальные ограничения за последние годы выросли с 55 миль/час (88 км/ч) до 70 миль/час (112 км/ч).

Реклама

Теперь предлагается поднять нижний предел до 50 миль/час (около 80 км/ч) на дорогах, где разрешенная скорость составляет 65 миль/час (105 км/ч) и выше.

Почему это считают вопросом безопасности

Комиссар Департамента общественной безопасности Джорджии, полковник Уильям Гитченс, в обращении к законодателям подчеркнул: движение значительно медленнее общего потока может быть не менее опасным, чем превышение скорости.

По его словам, правоохранители зафиксировали ряд ДТП, причиной которых стали транспортные средства, которые двигались существенно медленнее установленного минимума. Такие автомобили провоцируют резкие маневры других водителей и образование пробок, поскольку машины приближаются к ним быстрее, чем ожидают.

Какие штрафы предусмотрены

За нарушение минимального скоростного режима в Джорджии предусмотрен штраф до 1000 долларов, хотя на практике обычно взимается от 100 до 200 долларов.

Реклама

Не все политики поддерживают инициативу. Представительница штата Ронда Тейлор выразила опасение, что новые требования могут создать трудности для начинающих водителей и пожилых людей. По ее мнению, альтернативным решением могло бы быть более строгое соблюдение правила движения правой полосой для медленных авто.

В то же время авторы законопроекта отмечают: нормы о минимальной скорости применяются только при благоприятных дорожных условиях — с учетом погоды, интенсивности трафика и других факторов.

Окончательное голосование может состояться после анализа дополнительных данных по авариям с участием медленных транспортных средств и оценке затрат на обновление дорожных знаков.

Напомним, зимой даже опытные водители сталкиваются со скользкими участками дороги, но есть действенный совет, который может помочь.

Реклама

Зимой за рулем нелегко даже тем, кто ездит уже много лет. Снег, лед, каток под колесами — и обычная поездка сразу превращается в нервы.