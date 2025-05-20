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Новые штрафы за отсутствие обязательных вещей в авто: в полиции прокомментировали слухи
Действительно ли изменились штрафы за отсутствие обязательных вещей в авто? Ответ патрульной полиции.
В соцсетях и СМИ появилась информация о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле. Однако полиция опровергла эти слухи — правила и штрафы остаются неизменными.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий
Что нужно иметь в авто?
Согласно действующим Правилам дорожного движения, водители обязаны иметь:
Аптечку с обозначением типа транспортного средства;
Знак аварийной остановки или красный мигающий фонарь;
Исправный огнетушитель.
Эти требования касаются легковых и грузовых авто, автобусов, мотоциклов с боковым прицепом и тому подобное.
«Уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу», — отметили в полиции.
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