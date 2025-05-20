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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Новые штрафы за отсутствие обязательных вещей в авто: в полиции прокомментировали слухи

Действительно ли изменились штрафы за отсутствие обязательных вещей в авто? Ответ патрульной полиции.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Автомобильная аптечка

Автомобильная аптечка / © Credits

В соцсетях и СМИ появилась информация о якобы новых штрафах за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки в автомобиле. Однако полиция опровергла эти слухи — правила и штрафы остаются неизменными.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий

Что нужно иметь в авто?

Согласно действующим Правилам дорожного движения, водители обязаны иметь:

  • Аптечку с обозначением типа транспортного средства;

  • Знак аварийной остановки или красный мигающий фонарь;

  • Исправный огнетушитель.

Эти требования касаются легковых и грузовых авто, автобусов, мотоциклов с боковым прицепом и тому подобное.

«Уже несколько лет не менялись санкции, предусмотренные КУоАП за возможные нарушения по этому поводу», — отметили в полиции.

Напомним, на заводе Tesla заметили замаскированные авто

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