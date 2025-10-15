ТСН в социальных сетях

Новые цены на бензин: сколько стоит А-95 и что прогнозирует НБУ до конца 2025 года

По прогнозам НБУ, будущий рост цен, хоть и ожидается, должен быть плавным, что позволит избежать резкого ценового скачка на АЗС.

Новые цены на бензин: сколько стоит А-95 и что прогнозирует НБУ до конца 2025 года

Феномен украинского топливного рынка / © Unsplash

На украинских заправках зафиксировано минимальное удешевление бензина А-95, средняя стоимость которого опустилась до 58,74 грн/л. Однако, несмотря на временное падение, Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что до конца 2025 года автомобильное топливо будет в целом расти в цене.

О том, что рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным до конца года, говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Сейчас рынок находится в «замороженной конкуренции»: сети АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, не спешат пересматривать ценники, стремясь сохранить высокую маржинальность.

Цены на АЗС

По состоянию на 15 октября, средняя цена на бензин марки А-95 снизилась на 3 коп. до 58,74 грн/л, на дизельное топливо — на 2 коп. до 55,9 грн./л.

В сети заправок АО «Укрнафта» цены на топливо составляют: бензин А-95 — 59,49 грн/л; дизтопливо — 56,49 грн/л; автогаз — 34,49 грн/л.

На АЗС сети WOG цены на топливо составляют: бензин А-95 — 61,99 грн/л; дизтопливо — 58,99 грн/л; автогаз — 35,98 грн/л.

В сети заправок BVS цены на топливо составляют: бензин А-95 — 59,99 грн/л; дизтопливо — 56,99 грн/л; автогаз — 34,69 грн/л.

Напомним, эксперты уже объяснили, почему современный А-95 имеет мало общего с качественным топливом прошлого.

Между тем автовладельцы часто интересуются, безопасно ли заливать в бак горючее с разным октановым числом — например, А-92 и А-95. Специалисты ответили.

