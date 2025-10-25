- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 126
- Время на прочтение
- 3 мин
Новый "детский" дорожный знак: где стоит и о чем предупреждает
Генеральное управление дорожного движения таким образом предупреждает водителей о медленных тяжелых транспортных средствах на длительных подъемах.
Новый «детский» дорожный знак появился в Испании. Это не рекламный билборд с репродукцией рисунка первоклассника, а дорожный знак, введенный Испанией в октябре 2025-го: пиктограмма DGT официально объявила о новом графическом символе для автомагистралей и дорог с двусторонним движением.
Генеральное управление дорожного движения (DGT) таким образом будет предупреждать водителей о медленных тяжелых транспортных средствах на длительных подъемах. Об этом сообщает majorcadailybulletin.com со ссылкой на дорожную службу.
Знак предупреждает о риске столкновения сзади на участке автострады или дороги с двусторонним движением, поскольку крутой подъем заставляет грузовики и спецтранспорт двигаться со значительно меньшей скоростью, чем автомобили.
Эта мера направлена на решение одного из самых распространенных рисков на автомагистралях, где разница в скорости между грузовиками и автомобилями может привести к опасным ситуациям.
Напомним, на дорогах Европы все чаще можно увидеть необычный дорожный знак — синий прямоугольник с тремя полосами, средняя из которых выделена отдельно. Для украинских водителей он выглядит странно, но имеет вполне практическое значение.
Знак «детский», а предостережение взрослое
Одобренный DGT новый дорожный знак S-993 с желтым фоном и простым дизайном водители уже назвали «детским». Несмотря на такое признание, никто не умаляет его значения, поскольку предупреждение о риске столкновений сзади на подъемах при движении грузовиков достаточно высоко и встречается довольно часто, пишет «Авто24».
Знак будет виден издалека. В дорожной службе объясняют, что пиктограмма будет отображаться на автомагистралях с высокой пропускной способностью, а не на обычных дорогах. И там, где дорога поднимается вверх.
По всей видимости, рядом могут появиться синие знаки с предупреждением «Осторожно: столкновение сзади» и напоминаниями о минимальной дистанции между транспортными средствами. S-993 усиливает это предупреждение в точках, где разница в скорости становится критичной, а время реакции уменьшается.
Что делать, увидев пиктограмму
Если на трассе и под гору виднеется знак S-993, а впереди едет тяжелый транспортный, то стоит не забывать о дистанции. Для этого следует снизить скорость, чтобы увеличить дистанцию между машинами и избегать резкого торможения.
На иллюстрации не случайно изображены два легковых автомобиля, двигающихся за тяжелым транспортным средством вверх с двумя совершенно противоположными скоростями. Именно для легковушек это «шпаргалка» с подсказкой.
Что означает желтый цвет на пиктограмме
Желтый цвет следует воспринимать почти как соответствующий свет на светофоре. Он не запрещает, но и предупреждает об изменении ситуации.
Погасите скорость, выровняйтесь по ней с другими транспортными средствами и «оставьте немного воздуха» между бампером и грузовиком или другой машиной впереди.
Где установят
DGT не уточнил, сколько знаков S-993 будет установлено, а также на каких участках они будут размещены.
Все указывает на то, что приоритет будут предоставлять зонам с наибольшим количеством аварий с наездом сзади, как с участием легковых, так и грузовых транспортных средств.