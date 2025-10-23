ТСН в социальных сетях

Новый дорожный код: какой знак помогает водителям обходить пробки без штрафов (фото)

Что означает загадочный дорожный знак с оранжевой стрелкой и почему он экономит время?

Путь в обход пробок / © pixabay.com

Путь в обход пробок / © pixabay.com

На европейских автомагистралях, в частности, в Германии и странах Бенилюкса, появился необычный элемент дорожной навигации: знак с ярко-оранжевой стрелкой на белом фоне. Хотя европейская система дорожных знаков в основном унифицирована, этот символ, вызывающий удивление многих водителей, имеет четкое практическое назначение.

Об этом идет речь на ampercar.

Этот знак является частью системы управления транспортными потоками и указывает на рекомендуемый маршрут объезда. Он активируется в случае непредсказуемых пробок, масштабных дорожных работ или временного перекрытия ключевых участков. Цель такой навигации — оперативно разгрузить основные пути и оптимизировать движение транспорта.

Фото: ampercar

Фото: ampercar

Оранжевая стрелка имеет рекомендательный статус в немецком законодательстве, то есть ее игнорирование не влечет никаких штрафов. Однако следование ей может стать настоящим спасением для водителей без GPS-навигации, позволяя сэкономить время и избежать стресса в час пик.

О завершении альтернативного маршрута водителей сообщает специальный знак с перечеркнутой оранжевой стрелкой, сигнализируя о возможности возвращения на главную магистраль. Чаще эту систему можно встретить в регионах с высокой плотностью автобанов.

Напомним о 7 популярных авто 2025 года, которых следует опасаться. Эксперты составили список таких моделей. Они чаще всего подводят владельцев из-за технических проблем и недостатков конструкции.

