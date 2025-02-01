Дорожный знак "гриб и две молнии": где можно встретить и о какой опасности он предупреждает

Этот знак относится к категории информационных или предписывающих, требующих от водителя совершить определенные действия.

Водители, которые передвигаются по дорогам Японии, могут увидеть странный дорожный знак, который украинцы вряд ли могли бы назвать "интуитивно понятным". Изображение на этом знаке можно описать, как один срезанный гриб и две молнии, которые от него расходятся.

Об этом пишет автомобильный портал mAUTO.

Впрочем, чтобы не подвергать себя риску попасть в ДТП или получить штраф, автомобилистам следует знать, о какой опасности этот знак предупреждает. Несмотря на свою необычность, он не касается инопланетян, ядерной или экологической угрозы.

"Этот знак относится к категории информационных или предписывающих. Небесно-голубой фон указывает на необходимость выполнения определенного действия. Символ молний на знаке является графическим изображением звуковых волн. Это так называемый знак клаксона, требующий от водителей подачи звукового сигнала в определенных местах", – пишут автоэксперты издания.

Знак "Подайте звуковой сигнал" на национальной трассе 421 в Хигасиоме, префектура Сига, Япония. Фото: X@cluesign

Знак "Подайте звуковой сигнал" устанавливается на участках дороги с ограниченной видимостью, которые считаются аварийно опасными:

узкие участки дорог с затрудненным движением;

крутые повороты на трассах;

въезды в тоннели;

места с видимостью, ограниченной по другим причинам (растительность, застройка, рельеф и др.)

Знак "Подайте звуковой сигнал", установленный на изогнутом участке с плохой видимостью. Фото: X@cluesign

Этот знак обязывает водителей подать звуковой сигнал, чтобы предупредить о своем приближении других участников дорожного движения, а именно водителей, двигающихся по встречной полосе, и пешеходов.

Напомним, в городе Гессле Великобритании появился оригинальный дорожный знак с надписью "Будьте добрыми". Дорожный знак установила строительная компания для поднятия настроения водителей.

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