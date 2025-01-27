Новый дорожный знак "машина с точками на белом фоне": о чем он предупреждает

Запрещающий сигнал с точками на белом фоне может появиться вскоре в Украине.

Поскольку правила дорожного движения постоянно меняются, водителям приходится привыкать к новым нормам. Одним из последних новшеств стал необычный дорожный знак, который появивился в странах еврозоны.

Об этом пишет издание ТВОЯ МАШИНА.

Такой запрещающий сигнал с черными точками на белом фоне можно увидеть пока только в Испании, но уже в ближайшем будущем этот знак может появиться и в других странах ЕС. Поскольку Украина активно готовится к вступлению в Европейский союз, вероятно, эти знаки появятся и на наших дорогах.

Этот указатель немного похож на предупредительный знак "сыпучий гравий", но имеет совсем другое значение. Он указывает на зоны с низким уровнем выбросов, куда запрещено заезжать транспортным средствам с высоким уровнем токсичности выхлопных газов.

Транспорт с такими выхлопами не может передвигаться в пределах этой зоны, что направлено на уменьшение загрязненности воздуха в городах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европе появился новый дорожный знак, предупреждающий водителей о неровностях или смене дорожного покрытия. Знак имеет изображение горизонтальных линий и половины автомобиля в красном треугольнике.

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