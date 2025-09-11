Новый дорожный знак предупреждает о камерах скорости — что на нем изображено (фото)

Секрет для путешественников

Знак с изображением, напоминающий черную голову, может озадачить многих водителей. Эта неочевидная пиктограмма, которую можно встретить на дорогах Италии, не имеет отношения к полицейским участкам. На самом деле, она служит важным предупреждением для автомобилистов: впереди — камера контроля скорости.

Об этом говорится в материале autotheme.

Правила и виды размещения знака

Согласно местным правилам, предупреждение о приближении к камере должно быть размещено на расстоянии не более 4 км.

Точная дистанция зависит от типа дороги:

250 метров на автомагистралях и главных дорогах за пределами городов.

150 метров на второстепенных сельских и городских дорогах.

80 метров на других дорогах.

Знак имеет два цветовых варианта: в городе он черный на белом фоне, а за пределами населенных пунктов – белый на синем.

Италия является лидером по количеству стационарных камер контроля скорости, которых здесь более 11 000. Они часто бывают скрыты в элементах дорожной инфраструктуры или даже в кустах. Следует знать, что многие такие устройства могут быть только муляжами, однако отличить их от рабочих камер очень сложно.

