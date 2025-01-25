Новый дорожный знак с авто "на крыльях": что значит и где его можно увидеть

Водители, выезжающие за границу, могут встретить на дорогах знак, который не является типичным для Украины - "авто на крыльях". Это народное название, а на самом деле знак предупреждает о возможном подтопленном участке дороги.

Об этом рассказали в PMG.ua.

Знак "на крыльях" обозначает водную опасность, когда дорога может быть частично затоплена. Это своеобразное предупреждение о риске аквапланирования, которое возникает, когда автомобиль на большой скорости въезжает на водную поверхность. В таком случае шины теряют сцепление с дорогой, и автомобиль может уйти в занос.

"Еще в автошколе будущих водителей учат, каким бывает опасным так называемое аквапланирование. Это когда автомобиль на скорости въезжает на водную гладь и в этот момент шины теряют сцепление с асфальтом. Автомобиль может как бы "скользить" по воде и уйти в занос. Соответственно, такая опасность может привести к ДТП. Отводить воду должен протектор шин, но на скорости возникает такой эффект, который называется водный клин. Ну и также есть момент износа шин, который прямо влияет на сцепление с дорогой", - говорится в сообщении.

Знак обычно появляется в условиях подтоплений, которые могут быть вызваны сильными ливнями или затоплением низинных участков. Водителям советуют снижать скорость и быть внимательными, чтобы избежать опасных ситуаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что означает "восклицательный знак в треугольнике".

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