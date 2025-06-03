Новый дорожный знак с черной стрелкой в красном круге: что он означает

Новый дорожный знак с черной стрелкой / © Mashyna.com.ua

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Для украинцев, путешествующих на машине за границу, знакомство с необычными дорожными знаками может стать вызовом. Один из таких — знак с черной стрелкой в красном круге, который можно увидеть на дорогах Южной Америки. Его функция — не предупреждать о запрете поворота или проезда, как можно подумать. На самом деле он требует от водителя двигаться исключительно по правой полосе.

Об этом пишет ТВОЯ МАШИНА.

Этот дорожный символ направлен на регулирование потока транспорта на многополосных дорогах. Идея в том, чтобы устранить проблему, когда медленные автомобили занимают левую полосу, мешая другим участникам движения совершать обгон или ехать в ускоренном темпе.

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Примечательно, что в США используют тот же принцип, но реализуют его через текстовые указания на знаках — например, «Keep Right» или «Slower Traffic Keep Right». Это делается с той же целью — повысить эффективность дорожного движения и уменьшить количество аварий из-за опасных маневров при обгоне.

В Украине подобных знаков пока нет, хотя они могли бы стать полезным дополнением к дорожной инфраструктуре. Особенно это актуально для новых автомагистралей, где скорость движения выше, и контроль за распределением по полосам критически важен.

Почему это стоит знать: пересекая границы, водитель берет на себя ответственность соблюдения местных правил. Незнание знака не освобождает от штрафа. Более того — неверное толкование отметки может привести к аварии.

Поэтому независимо от того, планируете ли вы путешествие в Бразилию или Чили, или просто интересуетесь мировыми стандартами — изучение иностранных знаков расширяет водительский кругозор и делает вас более безопасным участником движения.

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Напомним, ранее мы писали о дорожном знаке с тремя автомобилями и объясняли, что он означает