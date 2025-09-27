Новый дорожный знак с черной точкой в белом треугольнике: что он означает

Дорожный знак / © Mashyna.com.ua

На украинских дорогах появился знак, который многих водителей ввел в ступор: белый треугольник с красной рамкой и черной точкой посередине. Его нет в старых билетах для сдачи экзаменов, поэтому многие автомобилисты не знают, что он означает.

Об этом пишет издание “Твоя МАШИНА”.

«Это знак 1.41, который предупреждает об аварийно опасных участках. Он не новый — его утвердили еще десять лет назад, но в реальности устанавливать начали только несколько лет назад», — рассказал инженер по безопасности движения Сергей Д. в комментарии для издания.

Именно отсутствие этого знака в учебных материалах, по его словам, и стало причиной путаницы.

Впервые «черная точка» появилась осенью 2021 года. Ее устанавливают в местах, где часто случаются ДТП: это может быть резкий поворот, перекресток с ограниченной видимостью или опасный участок дороги со скользким покрытием.

Знак размещают до проблемного места заранее: в городах — на расстоянии 50-100 метров, за пределами населенных пунктов — за 150-300 метров. Такая дистанция позволяет водителям вовремя снизить скорость.

Киевский инструктор по вождению Алексей Р. добавляет: «Точка в треугольнике — это сигнал не только притормозить, но и быть готовым к внезапным маневрам других авто. Многие аварии случаются из-за того, что один участник движения решил проскочить, а другой не ожидал такого маневра».

Эксперты советуют, увидев знак, воздержаться от обгонов, соблюдать дистанцию и внимательно следить за дорогой. Ведь пренебрежение предупреждением уже приводило к серьезным авариям.

Цель «черной точки» проста — уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. И хотя знак выглядит необычно, международный опыт доказывает: такая система работает.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чехии ввели зеленые дорожные знаки с буквой «N», которые сразу привлекли внимание водителей. Как объясняется, это часть официальной системы объездов, которая помогает водителям избегать пробок, ремонтов и аварий.