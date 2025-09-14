Новый дорожный знак с черными воротами на белом фоне озадачил водителей: что он означает

Дорожный знак / © MMR

На автодорогах Германии заметили дорожный знак, который вызвал недоумение у водителей. Символ в виде черных ворот на белом фоне оказался непонятным для многих участников движения.

Немецкая система дорожных знаков считается одной из самых сложных в Европе. Водители должны знать около 500 различных обозначений, часть из которых действует только локально или в определенное время суток. Поэтому даже опытные водители нередко путаются в трактовке отдельных знаков.

В начале 2024 года пользователь Reddit опубликовал фото парковочной таблички с нетипичным символом — черные ворота на белом фоне. В сети быстро разгорелась дискуссия: одни предполагали, что знак обозначает тип въезда, другие — что он касается особенностей парковки.

Как выяснилось, знак обязывает водителей использовать перпендикулярную парковку, то есть располагать автомобиль передом или задней частью к краю проезжей части вместо параллельной парковки.

История этого символа достигает времен ГДР, где он существовал в варианте на синем фоне. После объединения Германии знак отменили, но в 2017 году его снова ввели в современном виде как информационную табличку на белом фоне. Сейчас знак используется редко, поскольку в большинстве мест водители ориентируются на разметку на асфальте. Однако там, где линий нет, черные ворота на белом фоне остается действующей.

Для польских водителей такая практика может быть неожиданной. В Польше перпендикулярная парковка в основном обозначается именно горизонтальной разметкой, а не вертикальными знаками.

Игнорирование этого обозначения может обернуться штрафом. Минимальная санкция за неправильную парковку составляет 20 евро (примерно 900 гривен). Если автомобиль мешает движению или блокирует проезд, штраф возрастает до 55 евро (около 2,5 тысяч гривен). В случае эвакуации транспортного средства расходы могут достигать нескольких сотен евро, что эквивалентно нескольким тысячам злотых.

