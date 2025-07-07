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Новый дорожный знак с изображением авто, плюса и цифры сбил водителей с толку: что он означает
Новый дорожный знак разрешает движение только авто с определенным количеством человек.
Для украинских водителей, которые путешествуют или планируют поездки за границу, важно обращать внимание на новые дорожные знаки и правила, появляющиеся в странах Скандинавии, в частности в Норвегии.
Об этом пишет издание mauto
В последнее время в этих странах появился необычный дорожный знак: белое изображение автомобиля, рядом цифра и знак «+» на синем фоне. Этот знак означает, что полоса, на которой он расположен, предназначена только для транспортных средств с минимум двумя лицами внутри (с учетом водителя). Цифра под знаком указывает точное минимальное количество пассажиров, например 2, 3 или больше.
Главная цель этого нововведения — борьба с пробками в городах и снижение вредных выбросов в воздух. Поэтому движение по такой полосе без нужного количества пассажиров карается штрафом. В Норвегии размер штрафа составляет 5 500 норвежских крон — это около 23 000 гривен. При этом исключениями являются автобусы, такси и электромобили.
Особенность новой системы — использование видеокамер с технологией искусственного интеллекта, которые автоматически подсчитывают количество людей в салоне автомобиля. Если система зафиксирует, что пассажиров меньше указанной цифры, водитель получит штраф. Таким образом избежать ответственности невозможно. Поэтому украинским автомобилистам, которые планируют поездки в Норвегию или другие скандинавские страны, стоит внимательно следить за этими нововведениями, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак дорожный знак с черной стрелкой в красном круге и рассказывали для чего он нужен.