Новый дорожный знак с линиями и полуавтомобилем: что он означает

В европейских странах появился новый дорожный знак с изображением горизонтальных линий и половины автомобиля в красном треугольнике. Он предупреждает водителей о дорожной опасности, связанной с неровностями или изменением дорожного покрытия.

Об этом пишет издание PMG.

Новый дорожный знак с кодификацией Р-33 впервые появился в Испании. Он предупреждает об опасности ограниченной видимости из-за погодных условий (дождь, туман, снег) или других факторов, как, например, дым.

Этот знак уже устанавливается на горных дорогах Испании, где часто бывают туманы и интенсивные осадки, ограничивающие видимость. Водителям важно быть бдительными и не превышать разрешенную скорость, чтобы быстро реагировать на потенциальную угрозу в условиях ограниченного обзора.

Также водителям рекомендуется включить ближний свет фар или дневные ходовые огни для улучшения видимости. При наличии возможности следует включать противотуманный свет фар, что поможет лучше ориентироваться в условиях ограниченной видимости.

Напомним, ранее мы сообщали, что означает "восклицательный знак в треугольнике".

Читайте также: