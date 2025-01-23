Новый дорожный знак с переплетенными стрелками: что нужно знать украинским водителям

В правилах дорожного движения Украины его нет, однако оно уже появилось на дорогах стран Европейского Союза.

Новый дорожный знак с изображением двух автомобилей и переплетенных стрелок вызывает вопросы у водителей. В правилах дорожного движения Украины его нет, однако он уже появился на дорогах стран Европейского Союза, в частности, в Испании, где его впервые установили.

Что значит этот знак, рассказали PMG.ua.

Новый знак имеет официальную кодификацию P-35 и относится к предупредительным. Его изображение помещено в треугольник с красной окантовкой. Две переплетенные стрелки символизируют слияние транспортных потоков, обычно вблизи перекрестков или развилок.

Этот знак предупреждает водителей о повышенной вероятности аварий в таких зонах и призывает быть внимательнее. Его наиболее часто устанавливают на дорогах с двумя полосами движения в одном направлении.

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В зоне действия знака водителям рекомендуется сбавить скорость и внимательно следить за дорожной обстановкой, чтобы избежать аварийной ситуации. Если водитель двигается по главной дороге, он имеет преимущество. Те же водители, которые собираются съехать с дороги или вклиниться в движение, должны действовать максимально осторожно и совершать маневры плавно, без препятствий другим участникам движения.

Знак P-35 появляется в местах повышенного риска аварий, где транспортные потоки пересекаются или сливаются. Его цель – привлечь внимание водителей и уменьшить количество ДТП в таких местах.

Украинским водителям, путешествующим по странам ЕС, следует знать значение этого знака и соблюдать правила его действия, ведь безопасное поведение на дороге всегда зависит от внимательности и осторожности.

Напомним, зима ставит перед водителями новые вызовы, одним из которых является увеличение расхода топлива. Холодный двигатель, отопление, зимняя резина, снег на дорогах – все это способствует повышенному потреблению топлива.