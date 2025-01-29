Новый дорожный знак с "песчаным цветком": что он означает и где его можно увидеть

Водители, которые отправляются за границу, могут увидеть необычный для Украины знак - "песчаный цветок на белом фоне". Такой указатель недавно появился на дорогах Франции.

Об этом сообщило издание Lʼautomobiliste.

"Этот знак, недавно включенный в Правила дорожного движения, выделяется своим четким сообщением: управляйте автомобилем, уважая окружающую среду. Стратегически размещенный вблизи природных заповедников или заповедных территорий, он играет ключевую роль в сохранении местного биоразнообразия. Поэтому водителей приглашают снизить скорость, уменьшить шум, не выбрасывать ничего из окна и уважать окружающую среду", — говорится в сообщении.

Этот шаг местные власти сделали для защиты флоры и фауны, а также для снижения риска наезда на животных, обитающих в заповедниках.

Напомним, в Украине появился новый зеленый дорожный знак.

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