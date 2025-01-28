Новый дорожный знак "щит" в Украине: что он значит

В ПДД этот знак получил кодификацию, или порядковый номер — 7.25.

В Украине появился новый дорожный знак, его уже начали устанавливать на дорогах. Он изображает изогнутую стрелку и элемент, напоминающий щит.

Об этом дорожном знаке подробно рассказали PMG.ua.

Знак имеет прямоугольную форму, чёрное обрамление. На нем изображена изогнутая стрелка, а возле нее элемент в виде "щита".

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Он информирует об сужении проезжей части, наличии островка безопасности и необходимости объезда этого участка. Остров безопасности, как правило, устанавливается на пешеходных переходах или на многополосных дорогах, чтобы люди могли безопасно остановиться посреди дороги, если не успевают перейти в одно движение. Он также помогает облегчить разделение полос для автомобилей.

Знаки, обозначающие островки безопасности, устанавливаются вместе с другими предупредительными знаками, например, об сужении дороги, аварийно опасном участке, а также ограничении скорости. В темное время суток такие островки освещаются, а вокруг них устанавливается ограждение для безопасности пешеходов.

Напомним, цены на горючее заставляют водителей искать способы экономии. Один из ключевых факторов, влияющих на расход топлива – это скорость движения.

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