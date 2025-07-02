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ТСН в социальных сетях

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Новости
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Новый дорожный знак синий фон с белым ромбом - что он означает

Знак с ромбом в синем поле обозначает не просто полосу, а новые правила дорожного движения.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Новый дорожный знак

Новый дорожный знак / © Mashyna.com.ua

Новые дорожные знаки не всегда понятны с первого взгляда, особенно когда речь идет о нововведениях в других странах. Синий квадрат с белым ромбом — именно такой случай. Этот знак набирает распространение в странах ЕС, в частности во Франции. Его главная функция — регулирование проезда по карпулинг-полосам.

Об этом пишет издание SUV News

Карпулинг — это поездки, в которых участвуют несколько пассажиров. Такая инициатива имеет экологическое и практическое обоснование: меньше машин — меньше пробок и меньше выбросов CO₂. Полосы с таким знаком зарезервированы только для:

  • авто с двумя или более пассажирами;

  • электрокаров с пометкой о нулевом уровне выбросов;

  • автобусов и такси.

Чтобы обеспечить соблюдение правил, во Франции устанавливают камеры с элементами искусственного интеллекта. Они анализируют видеопоток и подсчитывают, сколько людей в салоне. Если человек едет один — камера фиксирует нарушение, и автоматически выписывается штраф в размере 135 евро.

Эта практика уже доказала эффективность. Французское правительство сообщает, что хотя сейчас только 3% водителей используют карпулинг, они надеются увеличить эту цифру до 9% уже в ближайшие годы.

В Украине подобной инфраструктуры пока нет, но внедрение новых правил — лишь вопрос времени. Уже сейчас в крупных городах ведутся дискуссии о том, как уменьшить пробки и уменьшить выбросы. Карпулинг может стать одним из решений.

На заметку: отправляясь за границу, не забывайте обновить свои знания по правилам дорожного движения. Даже один малоизвестный знак может привести к значительному штрафу.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак с черной стрелкой в красном круге и рассказывали, что он означает.

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