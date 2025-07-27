Новый дорожный знак в виде белого круга с черными треугольниками: что он означает

Новый дорожный знак

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На дорогах Германии все чаще можно заметить необычный дорожный знак - белый круг, обрамленный черными треугольниками, который на первый взгляд напоминает предупреждение о радиационной опасности. Однако на самом деле этот символ вовсе не связан с ядерными рисками. Он является современным технологическим маркером, предназначенным для помощи автономным транспортным средствам.

Об этом пишет издание Аmpercar

Этот знак установлен лишь на нескольких участках немецких автобанов — в частности на трассах A9 и A93 между Мюнхеном и Ингольштадтом, а также в районе Холледау — Вольнцах. Всего в стране насчитывается всего 13 таких отметок.

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Официальное название этого знака — «Ориентир цифрового тестового поля на автобане» (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Он был создан в рамках государственной инициативы, направленной на развитие и испытание технологий автономного управления автомобилями на немецких магистралях. По информации Министерства цифровых технологий и транспорта, этот знак позволяет беспилотным авто с высокой точностью определять собственное местонахождение на дороге — с точностью до нескольких сантиметров. При прохождении мимо знака транспортное средство синхронизирует свои навигационные данные с сервером

Для экспериментов выбрали участки трасс с различными типами дорожных условий: прямые отрезки, криволинейные участки, а также места с разным количеством полос. Это позволило максимально приблизить испытания к реальным условиям движения и учесть все особенности дорожной среды.

Несмотря на важность этого символа, он вызывает недоумение и непонимание среди как местных водителей, так и иностранцев. Ведь информации о его назначении практически нет в открытом доступе. Из-за этого многие люди путают его с предупреждением о радиации, что создает лишние волнения. Эксперты советуют воспринимать этот знак как сигнал о наличии в зоне тестирования автономного транспортного средства, поэтому стоит быть особенно внимательными при проезде таких участков.

Сейчас этот знак не накладывает никаких ограничений на движение обычных автомобилей, однако он является важным шагом на пути к безопасному внедрению беспилотного транспорта. Это часть развития интеллектуальной дорожной инфраструктуры, которая постепенно формируется в Европейском Союзе.

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На заметку: перед поездкой за границу обязательно освежите в памяти местные правила дорожного движения. Даже незнакомый или редко употребляемый дорожный знак может стоить вам большого штрафа.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак синий фон с белым ромбом. Знак с ромбом в синем поле обозначает не просто полосу, а новые правила дорожного движения.