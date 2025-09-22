Новый дорожный знак зеленый с буквой N озадачил водителей: что он означает

Новый дорожный знак зеленый с буквой N

На дорогах Чехии появились новые зеленые дорожные знаки с буквой «N», которые уже привлекли внимание водителей. Они не являются рекламой или декоративным элементом — это часть официальной системы объездов, которая помогает водителям избегать пробок, ремонтов и аварий.

Об этом пишет издание Interia.

Новые знаки подсказывают водителям, по каким маршрутам надо объезжать временные препятствия. Таблички имеют зеленый фон, рядом указан номер объезда, стрелки направления движения, а в некоторых случаях — и пункт назначения. Объезды начинаются уже на съездах с автомагистрали и ведут через местные дороги к участкам, где можно снова вернуться на главный маршрут.

Введение системы объездов стало возможным благодаря изменениям в правилах, которые позволили создавать так называемые «náhradní trasy» — постоянные, официально утвержденные альтернативные маршруты. Теперь в случае аварий, ремонтов или закрытия участков водители могут пользоваться готовыми решениями вместо импровизаций и навигации.

Объезды с буквой «N» предназначены преимущественно для легковых автомобилей. Грузовые машины могут пользоваться ими только при отсутствии ограничений по весу, высоте или ширине, иначе они должны следовать другими маршрутами.

Первые знаки уже установлены на участках автомагистралей D1 и D5, где ранее часто возникали серьезные пробки. Планируется продолжение монтажа и внесение объездов в официальные системы управления движением.

Система объездов с зелеными табличками с буквой «N» особенно актуальна в сезон отпусков, когда трафик на чешских автомагистралях достигает рекордных показателей. Ранее закрытие одной полосы или авария на трассе D1 могли полностью парализовать движение между Прагой и Брно. Новые таблички призваны предотвращать подобные ситуации.

Стоит помнить, что зеленая табличка с «N» является частью официальной организации движения. В будущем ее игнорирование может привести не только к пробкам, но и к правовым последствиям, особенно если объезд станет обязательным после закрытия главной дороги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше появился новый дорожный знак F-23 с запутанными стрелками. Чтобы избежать недоразумений, каждый водитель должен знать, что он означает и как правильно им пользоваться.