Новый электрический Mercedes-AMG получил две "заряженные" версии

Автомобили получили более агрессивный внешний вид и мощный двигатель.

Новый электроседан EQE от Mercedes-Benz еще не успел появиться на автомобильном рынке, а уже получил две "заряженные" модификации от AMG.

Спортивное подразделение компании представило электрокары с индексами EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новые седаны получили два электрических двигателя, немалую батарею емкостью 90,6 кВт/ч, систему полного привода и полноуправляемое шасси AMG Ride Control+ с пневмоподвеской. Разница между ними только в мощности двигателей и некоторыми незначительными нюансами.

На "младшей" версии двигатели выдают 476 лошадиных сил мощности и 858 Нм крутящего момента. С такой конфигурацией, автомобиль разгоняется до первой сотни за 4.2 секунды. От одного заряда он сможет проехать 533 километра. А "максималку" ограничили на 210 километров в час.

Более эффективная версия выдает уже 626 "лошадей", причем с опциональным пакетом AMG Dynamic Plus, отдача двигателей кратковременно может достигать 687 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Это авто до сотни уже выстреливает за 3.5, или 3.3 секунды. Здесь скорость ограничена на отметке в 240 километров в час.

Следует отметить, что EQE 53 4Matic+ имеет лучшую обмотку и ламинирование пластины статора, которая рассчитана на больший ток. Также инженеры продумали и лучшее охлаждение двигателей и батареи.

Задние колеса обоих седанов умеют подруливать на 3,6 градуса, что значительно улучшает управляемость автомобиля. Также, машины получили неплохую оснастку. Одна из интересных фишек – это Digital Light оптика, умеющая "рисовать" на дороге навигационные подсказки, превращающая рутинное путешествие в интерактивное развлечение.

Напомним, что эксклюзивный Mercedes-AMG скоро появится у дилеров.