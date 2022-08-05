Новый кроссовер Dacia Duster получил практическую и одновременно вместительную версию: фото и какова его цена

Теперь Dacia Duster будет предлагаться в коммерческой версии (LCV).

Об этом идет речь на официальном сайте производителя.

Так, практическая и одновременно вместительная версия была презентована в Великобритании. Коммерческий фургон Duster имеет вместительный багажник и может перевозить полтонны груза. Как и стандартный кроссовер, он доступен с полным приводом.

Как и все Dacia и Renault Duster 2022, фургон отличается измененными фарами, фонарями и радиаторной решеткой. Отличить его от стандартного кроссовера можно разве что при отсутствии серебристых вставок на бамперах. Интересная деталь: в авто заднее стекло заменено черным пластиком, хотя издалека это не видно.

Фото: press.dacia.co.uk

Из салона убрано задние сиденья и часть обшивки, а за передними креслами появилась перегородка. Для перевозки грузов обустроен отсек объемом 1 623 л. Грузоподъемность авто составляет 503 кг. Dacia Duster Commercial будет доступна в двух версиях – Essential и Expression.

Базовая комплектация Dacia Duster Commercial включает в себя кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, аудиосистему, Bluetooth. Более дорогая версия Expression за 21 700 евро добавляет 16-дюймовые литые диски, камеру заднего вида, парктроник и 8-дюймовый сенсорный дисплей. По выбору клиентов предложено несколько силовых установок: 1,0-литровый бензиновый турбодвигатель TCe 90 мощность 89 л.с., 1,3-литровый бензиновый TCe с отдачей 148 л.с. и дизельный dCi объемом 1,5 л на 113 л.

Фургон Dacia Duster прошел обновление вслед за стандартным кроссовером и поступит в продажу по цене от 16 750 евро. В Украине этот кроссовер известен под брендом Renault.

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