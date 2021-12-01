Новый мировой рекорд: электрический мотоцикл разогнали до 455 км/ч (видео)

Для этого достижение понадобилось два заезда.

Электрический мотоцикл Voxan Wattman установил новый мировой рекорд скорости.

Так, с 18 по 23 ноября 2021 года на полосе Космического центра Кеннеди в американском штате Флорида состоялись его очередные испытания.

Согласно правилам Международной мотоциклетной федерации, для рекорда требуются два заезда, каждый из которых проводят в разных направлениях в течение двух часов. Рекордом считается среднее значение, установленное транспортным средством.

В последний день испытаний мотоцикл оборудовали обтекателем, установленным в области ветрового стекла. Такую версию электробайка знаменитый гонщик разогнал до 455,7 километров в час, зафиксировав новый мировой рекорд скорости среди моделей весом более 300 килограммов. Во время первой попытки шестикратный чемпион мира Массимилиано Бьяджи сумел разогнать Wattman без обтекателя до 369,6 километров в час.

По словам разработчиков, достижение стало возможным благодаря изменению конструкции аккумуляторов, уменьшению массы мотоцикла и увеличению колесной базы. Кроме того, новый Wattman получил более массивные сиденья, которые позволили улучшить устойчивость.

Отметим, что Voxan Wattman производит электрическую силовую установку от Mercedes EQ Formula E, отдача которой составляет 429 сил и 1360 Нм.

Ранее рассказывалось о том, что украинский мотоциклист установил скоростной рекорд на электромотоцикле.