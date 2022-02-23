Новый пакет санкций может вызвать автомобильный кризис на российском рынке

Автомобильная промышленность России находится под опасностью.

В последнее время люди получают тревожные новости с востока Украины, поэтому мировому сообществу нужно как-то на них реагировать. Новые введенные санкции против России могут повлечь за собой прекращение поставки важных автомобильных деталей, из которых составляют автомобили.

Из-за кризиса вокруг Украины, в России могут остановиться сборочные линии таких заводов, как АвтоВАЗ и на предприятии Renault. Об этом сообщает издательство Financial Times.

Еще точно неизвестно, какие именно части автомобильного бизнеса могут затрагивать санкции, будь то финансовая сторона или вообще запрет важных запчастей, приезжающих из-за границы. Компания Renault пытается найти альтернативные пути решения проблемы на своем заводе в РФ.

Пока АвтоВАЗ и российская фабрика Renault получают до 20% и 40% комплектующих из-за границы соответственно. Если европейская сторона введет новый пакет жестких санкций, тогда заводы будет ждать довольно длительный простой.

Но следует отметить, что в результате эскалации ситуации на востоке, одним из возможных решений для компании Renault – будет покинуть российский рынок и искать более благоприятную для бизнеса страну.

Напомним, что недавно первое поколение популярного в Украине кроссовера Renault Duster сняли с производства.