Новый суперкар DS получил двигатели от болида Формулы Е: что известно о новинке

Новый суперкар DS получил двигатели от болида Формулы Е: что известно о новинке

Автомобиль действительно интересен, но в серийное производстве его запускать не планируют.

Автомобильная марка DS Automobiles еще в 2016 году представила на Женевском автосалоне концептуальное электрическое купе DS E-Tense с очень интересным дизайном.

Робочую версию решили не выпускать, но вот сейчас, в компании решили возродить проект в виде обновленного батарейного суперкара. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинка оставила имя концепта, но теперь к нему прибавили еще приставку в виде "Performance". Самая главная фишка этого авто в том, что его двигатель выдает впечатляющие 815 лошадиных сил. Также, его дизайн очень футуристичен, большинство панелей и монокок изготовлены из углерода, поэтому автомобиль получил довольно умеренный вес.

В движение гиперкар приводит двойная установка, которая с 2023 года будет устанавливаться на болиды заводской команды DS в Формуле Е. Электродвигатель спереди выдает 475 лошадиных сил, а позади – 475 "лошадей". В компании заявляют, что гиперкар будет разгоняться до первой сотни менее чем за 2 секунды.

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Естественно, эта машина совсем не о дальности хода, ведь емкость батареи всего 25 кВт/ч. Спрятанный в углерод-алюминиевый корпус аккумулятор разработан фирмой Saft и размещен за креслами и оснащен иммерсионной системой охлаждения, то есть его ячейки погружены в непроводящую жидкость.

Уже к концу февраля в компании планируют приступить к тестированию прототипа. По планам, DS E-Tense Performance будут использоваться для проверки новейших технологий и их обкатки. Это значит, что серийную версию этого красавца ждать не стоит.

Напомним, что на украинский рынок выходит флагманский премиальный седан.