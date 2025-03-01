Новый тест показал шокирующие результаты: какие автомобили безопаснее при столкновении с грузовиком

Оказалось, что не всегда дорогие внедорожники более безопасны, чем седаны, как это часто считается.

Эксперты DCAR Institute of Collision Safety провели уникальное исследование, в котором проверили более 30 автомобилей на последствия столкновений с большим грузовиком. В отличие от стандартных тестов, включающих лобовые или боковые столкновения, на этот раз автомобили частично врезались в заднюю часть неподвижного грузовика на скорости 56 км/ч с перекрытием 30% с пассажирской стороны.

Об этом сообщило издание news.qq.com.

В тесте участвовали разные модели – от дешевых китайских авто до премиум-класса. В результате почти все машины получили серьезные повреждения, которые сделали их непригодными для ремонта. Только Volvo S60, Tesla Model 3 и Hyundai Elantra смогли получить лучшую оценку, а Mercedes-Benz G-Class, Geely Emgrand и Xiaomi SU7 – приемлемую.

В то время как большинство других автомобилей показали нелестные результаты. Эксперты предостерегают: для определенных моделей сиденье на пассажирском месте может быть смертельно опасным при таких авариях. Оказалось, что не всегда дорогие внедорожники более безопасны, чем седаны, как это часто считается.

К примеру, седаны, такие как Volvo S60 и Tesla Model 3, продемонстрировали лучшие результаты через свои прочные передние стойки, которые помогают сохранить "жизненное пространство" в салоне при сильном ударе. В то же время, у внедорожников высота кузова может привести к повреждению передних стоек, что существенно повышает риск травм.

Одной из причин плохих результатов явилась сложность теста. Однако он моделирует реальную аварийную ситуацию. Важным аспектом является конструкция грузовика, в частности его заднего бампера, поглощающего энергию удара. Однако даже при таких механизмах пассажиры в легковых автомобилях часто оказываются под серьезной угрозой.

Напомним, эксперт назвал семь роковых ошибок во время проверки уровня масла, которые могут уничтожить двигатель авто.

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