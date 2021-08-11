Новый Toyota Land Cruiser 300 получил неожиданную защиту от угона

На эту модель "охотятся" очень часто.

Как известно, Toyota Land Cruiser является культовой моделью японской марки и пользуется невероятной популярностью среди автомобилистов.

Дебют этой модели состоялся пару месяцев назад, однако внедорожник продолжают всесторонне изучить журналисты и автоэксперты. Недавно в машине обнаружили одну интересную деталь — "странные" точки под капотом.

Метки выглядят довольно незаметно и на первый взгляд напоминают небольшой производственный дефект. Это небольшие точки, расположенные в моторном отсеке рядом с аккумулятором. Если на них посмотреть через микроскоп, то сразу становится понятно, что это VIN-код автомобиля. Он прописан крошечными цифрами и буквами, и читается как вперед, так и назад.

Таким образом, Toyota решила лишний раз защитить владельцев Toyota Land Cruiser 300 от угонов. Как известно, эта модель пользуются огромной популярностью у автоворов, поэтому производитель уверен, что новое поколение модели безусловно попадет под их прицел.

Конечно же, после распространения этой информации, автоворы легко смогут удалить эти отметки. Однако где гарантия того, что они созданы только здесь. Вероятно, компания подстраховалась и сделала такие метки в других местах. Так что, если автомобиль будет угнан, а его видимые VIN-коды удалены, высока вероятность, что полиция сможет его узнать и вернуть владельцу.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota Land Cruiser 300 разбили почти сразу после покупки.

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