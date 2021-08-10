Новый Toyota Land Cruiser 300 разбили почти сразу после покупки: фото

Автомобиль успел проездить невредимым неделю.

Как известно, недавно компания Toyota официально представила обновленную версию культового внедорожника Land Cruiser, который имеет индекс "300".

Первые образцы Toyota Land Cruiser 300 серии только начали прибывать к покупателям, а один из них уже попал в аварию. Об этом сообщает Carscoops.

Судя по фотографиям, внедорожникеусерьезно досталось во время столкновения с другой Toyota — седаном Camry. У Land Cruiser отвалилась передняя часть со стороны пассажира, помялся бампер, но блок-фара удержалась на месте. Седан видно хуже, но, судя по всему, ему досталось сильнее: пострадала водительская сторона вместе с крылом, а переднее колесо вывернулось под неестественным углом. В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, а владельцы не пострадали.

Что касается места аварии, то оно якобы произошло в России, но некоторые пользователи отмечают, что столкновение произошло в Казахстане.

Соответствующие фотографии ДТП были опубликованы пользователем Instagram под ником lc300.qa.

Почему водители двух Toyota не смогли разъехаться на широкой дороге, неизвестно, но обеим машинам явно потребуется дорогостоящий ремонт. Сообщается, что хозяин Land Cruiser 300 впервые сел за руль нового внедорожника всего неделю назад.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota Land Cruiser 300 вызвал невероятный ажиотаж на рынке.

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