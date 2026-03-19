Новый тренд среди водителей: зачем ключи от авто заворачивают в фольгу

Ключи от автомобиля / © pixabay.com

Реклама

Все больше водителей используют необычный способ защиты авто — заворачивают ключи в фольгу. Причина — новые технологии угона, позволяющие преступникам перехватывать сигнал брелока.

Об этом пишет The West Side Journal.

Современные автомобили с бесключевым доступом открываются благодаря сигналу ключа. Он передается на определенных частотах, и это создает уязвимость.

Реклама

Преступники используют так называемую relay-атаку: один перехватывает сигнал возле дома, другой передает его к автомобилю. В результате машина «считает», что ключ рядом, и открывается.

Почему помогает фольга

Алюминиевая фольга блокирует электромагнитные волны. Когда ключ завернут в несколько слоев, появляется эффект клетки Фарадея. Это означает, что сигнал не проходит наружу и авто не реагирует на брелок. Таким образом, ключ становится «невидимым» для злоумышленников.

Чтобы метод работал, ключ нужно заворачивать полностью без открытых участков. Желательно использовать несколько слоев фольги.

Проверить эффективность можно просто: поднести ключ к авто и убедиться, что дверь не открывается.

Реклама

Специалисты советуют сочетать этот метод с другими способами защиты — сигнализациями, блокаторами руля и парковкой в безопасных местах. Комплексный подход значительно уменьшает риск угона, ведь злоумышленники обычно выбирают самые простые цели.

