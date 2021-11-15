Новый украинский электромобиль поразил западных экспертов

Его серийное производство начнется в 2022 году.

Отечественный коммерческий электрокар CoolOn поразил американских журналистов.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, западные специалисты остались в восторге от эргономики, простоты и безумной экономичности этого транспортного средства.

"Компания Coolon Motors из Украины представила свой первый полностью электрический LCV, сочетающий в себе доступную цену с низкой стоимостью эксплуатации" — отметили на автомобильном сайте Carscoops.

Итак, давайте и мы разберемся, что это за авто такое?

CoolOn – электромобиль построенный на модульной платформе, позволяющей устанавливать на нее различные модификации кузова. Также при заказе можно выбрать длину машины, мощность двигателя и дополнительно установить полный привод. Самый мощный двигатель имеет 163 лошадиные силы, его хватает для того, чтобы разогнать CoolOn до 90 км/ч. Так как этот электрокар создан для коммерции, в максимальной комплектации этот красавец сможет проехать 300 километров без подзарядки. Этого должно полностью хватить для городских доставок.

Впрочем, главная фишка CoolOn – его цена! В базовой комплектации он обойдется в 16 тысяч долларов, что для такого типа транспорта просто подарок. Также низкие эксплуатационные расходы привлекают людей, всего 2 гривны на километр – фантастика!

Добавим, что производители уже открыли предварительный заказ. Пока планируется выпустить серию из 2 тысяч CoolOn. Для того чтобы начать более серьезное производство, стартаперам нужно собрать 50 миллионов долларов инвестиций. Тогда можно будет повысить объемы производства до 20 тысяч авто в год и выйти на международные платформы.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку