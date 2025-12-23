Новый знак на дорогах: что означает табличка с красной точкой

Дорожный знак / © interia.pl

Реклама

Дорожные знаки в разных странах меняются так часто, что водители не всегда успевают разобраться в их значении. В последнее время на дорогах Германии все чаще отмечают синюю табличку со стрелкой и красной точкой.

Как объясняет издание Interia, этот знак имеет вполне практическое предназначение.

Знак называется Rote Route, переводимый как «красный маршрут». Он информирует водителей об альтернативном пути при перегрузке основной трассы.

Реклама

Система действует с 2004 года, преимущественно на юге Германии, где наблюдается очень плотный автомобильный трафик.

Как работает система объездов

Дорожные службы постоянно отслеживают загруженность путей и, в случае пробок, рекомендуют водителям съезжать на «красный маршрут». Это позволяет более равномерно распределять транспортные потоки.

Вместе с табличкой с красной точкой используется знак с кругом. Первый ориентирован на движение в северном направлении, второй — на южное.

Дорожный эксперт Андреас Фельд отмечает, что «красный маршрут» не всегда гарантирует более быстрый приезд, однако обеспечивает более спокойную поездку.

Реклама

По его словам, иногда лучше ехать со скоростью до 60 км/ч, чем стоять час в пробке без движения.

Напомним, новый «детский» дорожный знак появился на дорогах. Хотя он и выглядит похож на рекламный билборд с репродукцией рисунка первоклассника, но именно его ввели в октябре 2025-го.