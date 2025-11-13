Нужно ли прогревать автомобиль зимой: эксперт ошеломил ответом

Автомобиль / © unsplash.com

Реклама

С наступлением холодов для водителей становится актуальным вопрос правильного прогрева двигателя. Специалисты предупреждают, что игнорировать этот процесс опасно, поскольку от него зависит срок службы двигателя и трансмиссии.

Об этом пишет UA.Motors.

Процедура становится необходимой уже при понижении температуры до +5 градусов.

Реклама

Эксперт пояснил, что холодный старт опасен для двигателя и других систем, например автоматической коробки передач (АКПП).

Причина в масле: холодное масло имеет низкую текучесть и становится слишком густым. Поэтому она не всегда попадает ко всем деталям двигателя. Некоторые элементы смазываются только за счет разбрызгивания, что невозможно, пока масло не прогреется.

В то же время эксперт подчеркнул, что долгий прогрев двигателя на месте (на холостом ходу) малоэффективный и даже вредный.

Пока холодный мотор работает на холостом ходу, образуется сильный нагар на свечах, клапанах и катализаторе. Кроме того, такой двигатель более токсичный и вредит окружающей среде.

Реклама

Как греть авто правильно

Оптимальный режим прогрева должен совмещать два этапа:

Короткий холостой ход При температуре до +5°C прогревать двигатель на месте нужно в течение 1-2 минут. При более низких, минусовых температурах — до 5 минут. Плавное движение: После короткого прогрева следует плавно приступить к полному прогреву систем. В движении это происходит быстрее и равномернее. Обычно полный прогрев занимает 10-20 минут или 5-10 км пути.

Эксперт также отметил, что зимой не только движение, но и торможение необходимо производить плавно, поскольку тормозная система также требует времени на выход в рабочий режим при низких температурах.

Напомним, водители часто игнорируют главные правила ухода за шинами, «убивая» их раньше времени. Специалист объяснил, как продлить жизнь шинам на 2-3 сезона.