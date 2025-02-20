Нужно ли включать фары перед стартом в мороз: лайфхак или миф

Если аккумулятор уже изношен, никакие лайфхаки не помогут — его нужно заменить.

Зимой водители часто придерживаются проверенных временем советов. Один из популярных лайхаков – кратковременное включение дальнего света фар перед запуском двигателя. Автоэлектрик с 20-летним опытом объяснил, действительно ли это работает или это устаревший миф.

Об этом специалист рассказал порталу mmr.net.ua.

Считается, что такой прием с фарами помогает разогреть аккумулятор, продлевает его срок службы и стабилизирует электросистему в морозную погоду.

Среди автомобилистов мнения по этому лайфхаку отличаются. Представители старшего поколения уверены, что предварительное включение фар повышает эффективность аккумулятора и облегчает запуск двигателя. Молодые водители относятся к этому скептически, считая, что дополнительная нагрузка лишь ускоряет разряд батареи, особенно если она изношена. Противники этого метода отмечают, что лишнее потребление энергии в холод может полностью посадить аккумулятор.

По словам эксперта, кратковременное (на 3-5 секунд) включение фар действительно не вредит аккумулятору и даже может способствовать его лучшей работе в мороз. Однако для сохранения ресурса аккумулятора важнее регулярная проверка уровня заряда, чистота клемм и избегание резких перепадов температур. Если же аккумулятор потерял емкость, никакие уловки уже не помогут – его следует заменить.

Напомним, ранее сообщалось о том, как правильно прогреть автомобиль на морозе, чтобы сохранить двигатель.