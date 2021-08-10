Обидное слово одного из руководителей обошлось Tesla в миллион долларов

Причиной этого является проявление расизма.

Бывший рабочий завода в Северной Калифорнии Мелвин Бэрри выиграл трудовой спор у производителя электрокаров Tesla.

Об этом сообщает Bloomberg Low.

Отмечается, что причиной судебного дела стали расистские оскорбления в адрес мужчины со стороны одного из руководителей компании. Мелвин Бэрри утверждал, что Tesla ничего не сделала, когда он пожаловался на то, что его называют "словом на букву "Н".

После этого Бэрри пытался объяснить, что это недопустимо. Впрочем, вместо извинений его заставили работать дольше и дали более тяжелую тележку — он занимался подвозом запчастей к конвейеру.

Интересно, что ранее завод также обвиняли в том, что он долго закрашивал граффити со свастикой и другими символами расовой ненависти на стенах. Как следствие, суд решил, что компания виновата, поскольку не смогла это предотвратить.

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Большинство арбитражных дел держится в секрете, но это стало достоянием общественности, так как адвокаты Бэрри были вынуждены обратиться в суд, чтобы заставить компанию выплатить деньги. Несмотря на размер премии в миллион долларов, Бэрри вряд ли отпразднует ее покупкой автомобиля. Большая часть этой суммы, которую Tesla передала, пошла на гонорары адвокатов, хотя Бэрри получил 266 278,50 долларов в качестве компенсации, включая 100 тысяч долларов за эмоциональное расстройство.

Этот случай был не первым, когда Tesla подвергалась критике со стороны бывших сотрудников. В 2017 году, после предыдущих обвинений, Tesla была вынуждена сделать заявление, в котором утверждала, что компания "абсолютно против любой формы дискриминации, ущемления или несправедливого обращения любого рода".

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