Обмануть автопилот Tesla больше не получится: какие нововведения внедрили в компании

Новые условия использования FSD исключили возможность мошенничества с автопилотом.

Компания Tesla постоянно обновляет свой автопилот, но всё время сталкивается с одной проблемой – недобросовестными водителями. Для того чтобы автомобиль работал в автоматическом режиме, нужно, чтобы руки водителя были на руле, но это простое правило люди постоянно игнорируют.

Люди цепляют любой тяжелый предмет на руль, и он вроде бы имитирует руки на руле. Автомобиль начинает двигаться сам, а водитель занимается всяческой ерундой, затем происходит ДТП и владелец авто подает в суд на Tesla. Теперь такой номер не пройдет, сообщило издательство autoevolution на своем сайте.

Недавно автопилот Tesla обновился до версии 10.5, и именно в нём появились новые условия пользования Tesla Full Self Driving (FSD). Теперь при активации системы, на экране электрокара появляется надпись: “Включив FSD Beta, я даю согласие на то, чтобы Tesla собирала связанные с VIN кодом данные записей с внешних камер транспортного средства и камер салона на случай возникновения серьезной угрозы безопасности или такого события, как столкновение”.

Теперь, при наступлении аварийного случая, автомобиль записывает всё что происходит вокруг него и чем в этот момент был занят водитель. И эти видео, если нужно, компания сможет использовать в суде. Ранее автомобили Tesla также производили запись процесса езды, но на видео не было привязки к конкретному авто.

Теперь перед тем, как играть с умным автомобилем, водителю лучше несколько раз подумать, не будет ли у него потом с этим проблем.

Напомним, что недавно журналистам удалось попробовать полный автопилот от Tesla.